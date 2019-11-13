مشاركة ليبية في ندوة حول خطاب الكراهية بالقاهرة

إيوان ليبيا – وكالات :

شارك عدد من كبار الصحفيين والمدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا في ندوة عُقدت في القاهرة الأسبوع الماضي حول “محاربة خطاب الكراهية وأخلاقيات الصحافة”.

توصل المشاركون الذين يمثلون عدد من وسائل الإعلام الليبية التي تبث أو تنشر من داخل ليبيا وخارجها إلى حزمة من التوصيات تتعلق بضرورة تعريف “خطاب الكراهية” ومعرفة السبل الكفيلة بمعالجته وذلك من خلال الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للصحافة. وأكد المشاركون السبعة عشر، بينهم ثمان سيدات، على أهمية التوعية بمخاطر وعواقب خطاب الكراهية والتضليل والتحريض والأخبار الزائفة.

وأوصوا بوضع تشريعات وآليات مناسبة لرصد المحتوى غير الملائم وكل ما يتعلق بخطاب الكراهية والتحريض الذي يبث عبر وسائل الإعلام التقليدية أو في المنصات الإليكترونية الأخرى .

وفي الجلسة الختامية، شدد الممثل الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، على أهمية توحيد الجهود لمحاربة خطاب الكراهية نظراً للخطر المدمر الذي يشكله على السلم المجتمعي والنسيج الاجتماعي في ليبيا. وقال الممثل الخاص إن “خطاب الكراهية والأخبار المزيفة منتشران على نطاق واسع ويمثلان مشكلة خطيرة للغاية”، مضيفاً بأن “خطاب الكراهية يأتي نتيجة لتراكم المشاعر السلبية، الأمر الذي يستلزم بذل جهود جادة لمعالجته، واتباع مبدأ الحوار البنّاء نظراً لأهميته البالغة”. وأردف الممثل الخاص للأمين العام قائلاً: “إن الحوار هو أيضاً نوع من الصراع، ليس مع الآخر بل مع النفس، ذلك لأن الحوار الحقيقي يلزمك بقبول الآخر وقبول للآخر شرعيته، والأهم من ذلك، قبول تأثركَ بآراء الطرف الآخر أثناء حوارك معه”.

وسلطت الندوة، التي عُقدت يومي 3-4 تشرين الثاني/نوفمبر بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقامت بتيسيرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الضوء على الانتشار المثير للقلق لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، مع التركيز على منظور حقوق الإنسان بشأن إعلان الرباط، ولا سيما فيما يتعلق بسبل معالجة هذا الخطر دون المساس بحرية التعبير ومبادئ حقوق الإنسان.

وعُرضت في الورشة أمثلة على خطاب الكراهية والتحريض والتضليل والأخبار الزائفة التي غمرت الفضاء الإعلامي الليبي حيث قام المشاركون بمناقشة وتفنيد هذه الأمثلة. إضافة إلى ذلك، قدم فريق السياسات في شركة فيسبوك المعني بشمال أفريقيا عرضاً حول أحدث الاتجاهات في فيسبوك، ومعايير / ضوابط المجتمع وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة الحسابات الزائفة وخطاب الكراهية والمحتوى غير المناسب.

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