حفتر يأمر بتحمل تكاليـف علاج فتاة ليبية بألمانيا

إيوان ليبيا – وكالات :

استضافت قناة الحوار التونسي فتاة ليبية الأيام الماضية طلبت عدم كشف هويتها والتي تعاني من ضائقة مالية بعد أن طال بها المقام في تونس وإرسالها والدتها للعلاج في ألمانيا وعدم حصول الوالدة هناك على علاج على نفقة الدولة الليبية التي يبدو أن سفاراتها الموالية لحكومة الوفاق قد تخلت عن هذه الأسرة، مؤكدة أن والدتها في الشارع بمدينة برلين وقد فشلت في الحصول على تكاليف العلاج.

وبعد سماع القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر بمشكلة هذه الفتاة أصدر تعليماته بتحمل تكاليـف علاج الأم بالكامل.

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