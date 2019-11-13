واشنطن تأمر الموظفين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية بمغادرة بوليفيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الأربعاء، أنها أصدرت تعليمات للموظفين الحكوميين “غير الأساسيين” في سفارتها لدى بوليفيا بمغادرة البلاد مع أسرهم بسبب حالة ” عدم الاستقرار السياسي المستمرة” هناك.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت مساء أمس الثلاثاء تحذيرًا لرعاياها من السفر إلى بوليفيا .

يذكر أن بوليفيا تشهد منذ أسابيع احتجاجات كبيرة.

واستقال الرئيس إيفو موراليس من منصبه بسبب هذه الاحتجاجات وبضغط من الجيش، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعادة انتخابه، المثيرة للجدل.

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