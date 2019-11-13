برلمانيون أوروبيون يدعون لمزيد من الحزم تجاه أنقرة

العنوان_بروكسل أيدت مجموعة “الحزب الشعبي” في البرلمان الأوروبي اتخاذ تدابير تقييدية ضد تركيا، على خلفية قيامها بـ”عمليات تنقيب في المياه التابعة لقبرص”، ما يعتبر “انتهاكا” للسيادة الأوروبية. وكشفت المجموعة عن موقفها، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انعقاد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة الإجراءات التركية. ودان عضو المجموعة مايكل غاهلر بشدة التصرفات التركية، محذرا من نية أنقرة …
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صحيفة العنوان الليبية
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