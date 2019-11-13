إيقاف برناردو سيلفا عن مباراة تشيلسي بسبب تغريدة

وغرم الاتحاد اللاعب البرتغالي مبلغا قدره 50 ألف إسترليني وقرر خضوعه لجلسة علمية وجها لوجه أمام معلم، وذلك بعد تغريدة نشرها في تويتر ثم حذفها مباشرة في 22 سبتمبر الماضي.

وغرد برناردو بصورة فيها زميله بنيامين ميندي صغيرا، بجوار تميمة شركة حلوى إسبانية قائلا:”خمن من؟”.

ووجد الاتحاد أن التغريدة خرقت لائحته التي تمنع الإشارة، بشكل واضح أو ضمني، لعرق إنسان أو لونه.

وبذلك منتظر أن يغيب سيلفا (25 عاما) عن مباراة سيتي وتشيلسي في 23 نوفمبر بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ جلوسه على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى من الدوري ضد وست هام يونايتد، شارك سيلفا في كل مباريات البطولة مع سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

وسجل سيلفا 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين في الموسم الحالي من الدوري.

وخسر سيتي يوم الأحد أمام مضيفه ليفربول ليتراجع إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بتسع نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويلعب مباراة قوية ضد تشيلسي ثالث الترتيب.

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