تقرير: ميلان يسعى لعودة أنشيلوتي

ويعاني أنشيلوتي هو الآخر من سلسلة من النتائج السيئة مع فريق نابولي الذي يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة ومهدد بالرحيل.

وكشفت صحيفة توتو سبورت أن أنشيلوتي قد يكون المدير الفني لميلان في نهاية الموسم إذا استمر في منصبه بنابولي.

وأشار التقرير إلى رغبة باولو مالديني مدير ميلان الإداري في إعادة أنشيلوتي مرة أخرى لقيادة الفريق وانتشاله من النتائج السيئة.

وسبق لأنشيلوتي قيادة ميلان في الفترة من 2001 إلى 2009 وفاز بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة ولقبي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ميلان أمام نابولي يوم 23 نوفمبر في أول مباراة مقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

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