إعادة تشغيل معمل الغاز الطبيعي بحقل أبو الطفل

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز عن الانتهاء من أعمال الصيانة لنقاط تسرب الغاز المكتشفة في الفاصل المبدئي الوحدة 301، في حقل الطفل.

ووفق بيان للشركة اليوم، فإن أعمال الصيانة التي استمرت خمسة أيام، شملت أيضا المبادل الحراري الثالث ‏لقاطرة التبريد الوحدة 305، والتي أدت لضرورة توقيف تشغيل المصنع لدواعي السلامة.

فيما يجرى العمل على تجهيز المصنع والبدء في إعادة التشغيل بدءاً من اليوم الخميس، إذ سيستأنف ضخ الغاز الجاف إلى حقل الانتصار وكذلك المكثفات إلى ميناء الزوتينة.

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