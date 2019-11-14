سلامة: دول كبرى تخترق قرار حظر التسليح في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا الصادر من مجلس الأمن العام 2011، يتم خرقه منذ إصداره، لافتا إلى أن «دولا تبنت قرار حظر التسليح في ليبيا عام 2011، تخترق هذا الحظر».

وتابع سلامة، في حوار بثته الإذاعة الجزائرية الحكومية الأربعاء، أن هذه الخروقات تزايدت منذ بدء حرب طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، مضيفا أن الدول الكبرى تحتفظ بمعلومات عن مصدري السلاح لأطراف النزاع في ليبيا و«لا تشاطرها مع الأمم المتحدة».

واندلعت مواجهات مسلحة علي تخوم طرابلس من الرابع من أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، ونزوح عشرات الآلاف، وفق منظمات دولية.

وأوضح سلامة أن التقرير السنوي للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن التي ستعلنه خلال الأيام المقبلة، سيشير إلى العديد من الخروقات في تصدير السلاح إلى الأطراف المتنازعة، «لم نتسلم التقرير حتى الآن رغم التسريبات التي تتحدث عن بعض البنود في التقرير».

وأضاف أن الأمم المتحدة ليس لديها آلية لمتابعة حظر تصدير السلاح من طائرات وأقمار صناعية لكن «لديها شرعية مطالبة الدول التي لديها هذه الإمكانيات بمساعدتها في معرفة الدول الموردة للسلاح في ليبيا سواء عن طريق البر والبحر أو الجو».

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