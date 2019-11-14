التأزم الليبيى ومآله في ما بين الطائف والصخيرات … بقلم / البانوسى بن عثمان

ان التدخل الدولي الذى اذكى ولا زال يذكى وبلا كلل . هذا العبث العاصف بليبيا . ويؤسس لتمدّده ايضا . الى داخل الإقليم الجغرافي الذى يحتويها . جاء به من شرّعن له . في مؤتمر الصخيرات العتيد . وسعى الى توّظف المضلّة الاممية لتمرير مشروعه مدعوما بصبّغة دولية .

فالصخيرات وعرّابها . هو من سعى واسس وثبت ذلك . عبر التفافه على خيار الليبيين في اعتمادهم البرلمان وقاعته لا غيرها . كمنتدى ومكان وحيد . يُتداول بداخله شأنهم العام ما كبر منه وما صغر . فجاء الصخيرات سحب ونقل التداول بالحوار والنقاش من داخل قاعة البرلمان الى خارجه . الى دهاليز اجسام موازية وبديلة . جيء بها مع الصخيرات لتحتكر ادارة ليبيا ولتتصرف في شئونها . بعيدا عن ارادة الليبيين ومصلحتهم .

الليبيون الذين بدلوا الكثير في سبيل افتكاك بلادهم من أيادي محّتكريها خلال انتفاضة 2011 م . واملهم ان يتوجهوا بالبلاد . نحو التأسيس وعبر آلية ديمقراطية . لكل ما يؤمن لهم تداول سلمى على السلطة . ويمكنهم من توظيف موارد بلادهم في خدمة بلادهم . كل هذا فى إطار لدولة ليبيه مستقله ذات سيادة .

كنت احاول ان اقول . ان كل هذا الذى يعصف بليبيا . قد جاء عبر بوابة مؤتمر الصخيرات . ولإيقاف هذا العبث والحؤول دون انتشاره واستشرائه في المحيط الليبيى . يتطلب من جميع المتضررين . محليا . اقليما . دوليا . السعي الى قفل هذه البوابة . والبحث عن مدخل اخر . وليكن المدخل عبر الجغرافية الليبية في جميع وجوهه . الدولى . الاقليمى . المحلى . لنصل عبر هذا المدخل الجغرافى . الى احتواء وترويض وتدجين هذا العبث وانهائه . واعتقد بان في هذا . ما يجب ان يكون من اولويات مؤتمر برلين القادم . اذا كان يسعى بجد الى احتواء ما يجرى بليبيا .

فمؤتمر الصخيرات . سعى لتَخلّقه على دنيا الواقع . الى استلّهم مؤتمر الطائف . فهو وفى الكثير منه . نسخة للطائف بوجه ليبيى . غير ان مؤتمر الطائف . جاء لاحتواء حرب عصفت بكيان لبناني مركّب التكّوين . تُغطّى جغرافيته نتوءات طائفية . كانت هذه من الفواعل الرئيسية . التى اتكأت عليها الحرب لتُأجيج من سعِيرها . ولتتمدّد فى انتشارها . فجاء مؤتمر الطائف بالسعودية . لاحتواء الحرب وايقافها . فذهب الى استدعاء مفردة التوافق واشتقاقاتها . واعتمدها كأداة له . لخلق مساحة وارضية ينطلق منها نحو جر الاطراف المتنازعة الى الحوار والتفاوض . وانتهى الطائف باتكائه على مفردة التوافق الى تقسيم لبنان مُحاصصة بين هذه الاجسام الطائفية . بعيدا عن مصلحة لبنان واللبنانيين . وواقع الحال يفصح صوت وصورة عن الانتهاء الطبيعي عاجلا ام آجلا . لكل صيغة تعمل لتنتهي بالوطن . ليكون حِكّر على فئوية مقيتة .

اما مؤتمر الصخيرات وعرّابه . فقد جاء بوجه اكثر تعقيدا من سالفه . جاء ليتعاطى مع كيان ليبيى بسيط الترّكيب . ليضع له ولأمر في نفسه . الاسس التى تساعد على نقّله من كيان بسيط الى مرّكب . من خلال بث وصناعة اجسام وهياكل داخل جغرافيته . جل نُواتها وما يدور في فلكها . قد ُشكّلت وصِيغت في حواضن بعيدة عن الفضاء الثقافي الليبي . في افغانستان . وباكستان والسودان مرورا بمانشستر واليمن . ومن المعروف ومن خلال الواقع المعاش . بان جميع هذه المسميات . كانت ولا زالت حواضن تفرّيخ . كل ما يربك مسيرة هذا العالم البائس . صوب الحد الادنى من الاستقرار والامن . الذى تحتاجه وتتطّلبه الحياة في مسيرتها .

ثم ذهب مؤتمر الصخيرات الى استدعاء مفردة الوفاق واشتقاقاتها . ليتدثر ويتزمّل بها عرّابه . كى يكون حاضر وعلى نحو مباشر . كرئيس وضابط ايقاع للوفاق . في تفاعل مخرجات الصخيرات . مع الواقع داخلا وخارجا عبر مراحل مسيرته . ليتمكن من خلال مكّمنه . الانتهاء به الى ما يريد . وكيف يريد .

وفى النهاية اقول . ان تخطى المأزق الليبيى . ياتى ابتداء في قفل بوابة الصخيرات التى جلبت كل ما تمور به ليبيا من عبث وسفه في حاضرنا . ومن تم . المرور عبر الجغرافية الليبية . لاحتواء ومعالجة الاقليمى والدولى . عبر تقّعيد ليبيا في فضاءاتها الجغرافية الطبيعية . واعادة تداول الشأن الليبيى في ما صغر منه وكبر . الى داخل قاعة برلمان يتحلى بحد ادنى من النضج والسلوك المسئول . يؤمن كل هذا. و في حده الادنى قانون انتخابي صارم ومسئول .



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