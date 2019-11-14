تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في لبنان لليوم التاسع والعشرين على التوالي

استمرت الاحتجاجات اليوم الخميس لليوم الـ29 على التوالي، وأغلق المحتجون الطرقات في مختلف المناطق ال لبنان ية للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط .

وكان رئيس الجمهورية دعا أول أمس المحتجين للعودة إلى بيوتهم، وأعلن عن تعذر تشكيل حكومة تكنوقراط ، وأن الحكومة سوف تكون تكنوسياسية.

وأغلقت المصارف أبوابها اليوم الخميس ، كما أقفلت المدارس والجامعات .

ولا تزال الاحتجاجات والمظاهرات مستمرة بشكل يومي، ويتجمع ال لبنان يون مساء كل يوم في ساحات الاعتصام في وسط بيروت وفي طرابلس شمال لبنان وصيدا جنوب لبنان ، ويتخلل الاعتصامات حلقات حوارية عن كيفية حل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان .

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي “تجاوباً مع إرادة الكثير من ال لبنان يين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية”، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية. ولم يدع الرئيس عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

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