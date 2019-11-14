السفير المصري في كينيا يفتتح معرض ويربكس الدولي للصناعات المياه والكهرباء والطاقة

افتتح السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى كينيا، معرض “ويربكس” الدولي لصناعات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور حسام فريد رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكيني، وذلك في إطار جهود السفارة لتعزيز التواجد الاقتصادي والتجاري المصري في كينيا.

شاركت في المعرض ١٦ شركة مصرية متخصصة في مجالات المياه والكابلات والطاقة الشمسية والمولدات والإنارة وغيرها من التخصصات، حيث مثل فرصة مواتية لتعريف الجانب الكيني بالإمكانيات المصرية في مجالات المياه والطاقة والكهرباء، أخذاً في الاعتبار الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية في هذه المجالات من حيث السعر والجودة.

كما حرص السفير المصري على الالتقاء بممثلي الشركات المصرية المشاركة في المعرض، وتوضيح أهم الفرص المتاحة للتعاون مع كينيا في المجالات ذات الصلة، خاصةً وأنها تعد البوابة الرئيسية للنفاذ إلى أسواق منطقة شرق إفريقيا.

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