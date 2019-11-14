رئيس البرنامج السعودي لإعمار اليمن: ننفذ 96 مشروعا بمختلف القطاعات | صور

أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن البرنامج سيبدأ العمل على تأهيل وتجهيز مطار عدن ، بالإضافة لافتتاح مستشفى عدن، وهذا سيمنح المزيد من فرص العمل للأشقاء في اليمن بالمحافظات المحررة.

جاء ذلك خلال كلمته صباح اليوم في افتتاح ورشة عمل الاستقرار بمشاركة سعودية بريطانية والتي أشاد فيها آل جابر بالعلاقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة التي وصفها بعلاقة الحلفاء والعلاقة المتينة والاستراتيجية.

وأشار السفير إلى أن مشاريع البرنامج حتى هذا اليوم التي تنفذ باليمن عددها 96 مشروعا في جميع القطاعات، منها تنفيذ مطار مأرب، وإنجاز طريق العبر، بالإضافة لمشاريع أخرى، موضحاً أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيتواجد خلال الفترة القادمة في العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ المشاريع في محافظة عدن وما جاورها وكافة المحافظات اليمنية.

وقال آل جابر إنه سيبدأ العمل على تأهيل وتجهيز مطار عدن ، بالإضافة لافتتاح مستشفى عدن، وهذا سيمنح المزيد من فرص العمل للأشقاء في اليمن بالمحافظات المحررة، ونأمل أن يكون اتفاق الرياض فاتحة خير لليمن والمنطقة بشكل عام، وفاتحة خير للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية وهذا ما أكده اتفاق الرياض وأكده أشقاؤنا في اليمن من خلال حرصهم على تقديم كل ما يمكن للشعب اليمني، مثمناً جهود الأصدقاء في المملكة المتحدة.

وقال سفير المملكة المتحدة في اليمن مايكل آرون خلال الكلمة الافتتاحية في ورشة العمل: أدهشتنا جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ونحن مستعدون للعمل معكم من أجل اليمن.

وتهدف ورشة العمل إلى تبادل وجهات النظر والخبرات بين الجانبين السعودي والبريطاني حول مبادئ الاستقرار والدروس المستفادة من التجارب السابقة في هذا الشأن، ومناقشة مجالات التطوير للكفاءات من خلال بناء قدرات أكثر من 80 شاباً وشابة سعوديين يمثلون 14 وزارة وجهة حكومية.

والجدير بالذكر أن ورشة الاستقرار السعودية البريطانية تُعقد لأول مرة مع حكومة المملكة المتحدة، وتعتبر واحدة من سلسلة ورش العمل التي يستضيفها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الجهات الرسمية في الدول الشريكة لبناء قدرات المهنيين السعوديين الشباب، وتبادل الدروس المستفادة في مجالات الاستقرار والتنمية المستدامة في مناطق الصراع.

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