بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل

قالت مصادر مطلعة إن بريطانيا تهدد بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي إذا لم يتقدموا في الوقت المناسب للحصول على وضع هجرة جديد بعد خروج بريطانيا من التكتل وإنه لن يتم التساهل في ذلك إلا في ظروف استثنائية.

وذكرت المصادر أنه وفقا للإرشادات التي لم يتم الكشف عنها، وضعت الحكومة قائمة صغيرة من الإعفاءات مثل أولئك الذين يعانون من عجز بدني أو عقلي أو الأطفال الذين لم يقدم آباؤهم طلبات نيابة عنهم.

وتقوم الحكومة بإدخال أكبر تعديلات على مراقبة الحدود البريطانية منذ عقود مما ينهي الأولوية الممنوحة للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي على المهاجرين القادمين من بلدان أخرى. وسيحتاج معظم مواطني التكتل إلى شكل من أشكال الإذن المسبق من الحكومة للبقاء في بريطانيا .

وتشير البيانات الحكومية إلى أن ما يزيد قليلا عن نصف مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا وعددهم 3.5 مليون شخص، حصلوا على الوضع القانوني الجديد قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2020.

ويقول المحامون الذين يتولون قضايا ال هجرة إن وزارة الداخلية دعتهم قبل بضعة أشهر للاطلاع على مسودة الإرشادات الحكومية بشأن ال هجرة والتي كانت تضم قسما عما سيحدث لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يتقدمون بطلبات في الوقت المحدد ولم تحدد الحكومة موعد نشر المعلومات. وتجرى بريطانيا انتخابات عامة في 12 ديسمبر وإذا خسرت حكومة حزب المحافظين في ال انتخابات فقد تتغيرهذه المقترحات.

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