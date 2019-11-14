توقيع عقد استثمارات مشتركة بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار

العنوان_أبوظبي أعلنت الرئاسة المصرية، الخميس، تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة. وتم إطلاق المنصة على هامش زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للإمارات بدأت أمس الأربعاء وتنتهي اليوم. وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن المنصة ستستثمر في مجموعة من القطاعات والأصول عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي. …
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صحيفة العنوان الليبية
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