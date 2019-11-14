هيئة التدريس وموظفو التعليم العالي مستمرون في الإضراب

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد الناطق الإعلامي لإضراب نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي، الدكتور الحسين العلام اليوم الخميس الاستمرار في الإضراب إلى حين اللقاء المحدد مع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح العلام أن وفد النقابتين من المقرر أن يناقش خلال اللقاء المرتقب مع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عددا من القضايا المهمة التي تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمعيدين.

وقال عضو المجلس الرئاسي المكلف بمهام وزير التعليم موقتا بحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء عقب اجتماعه مع مراقبي التعليم في البلديات إن العام الدراسي 2019 – 2020 سيبدأ فعليا يوم الأحد المقبل، معلنا انتهاء اعتصام المعلمين.

ونوه عماري خلال المؤتمر الصحفي إلى أن «الخطوة القادمة التي ستقوم بها وزارة التعليم بعد انتهاء اعتصام التعليم العام ستكون الالتفات إلى التعليم العالي والجامعات والاستماع لمطالبهم».

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