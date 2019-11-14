إجبار طائرة الخطوط الليبية على الهبوط بمطار بنينا

إيوان ليبيا – وكالات :

قالت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني إن مصلحة الطيران المدني التابعة للحكومة الموقتة أجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية كانت متجهة إلى الأردن من مطار مصراتة على الهبوط بمطار بنينا في مدينة بنغازي، اليوم الخميس، بعد يوم من إعلان الأخيرة عزمها تنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من اليوم.

وأعربت الوزارة في بيان عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بـ«التصرف غير المسؤول الصادر عن مصلحة الطيران المدني غير الشرعية، بإجبار طائرة الخطوط الجوية الليبية رحلة رقم (LN282) على الهبوط بمطار بنينا، والتي تحمل على متنها 105 ركاب وإنزالهم».

وأشارت وزارة المواصلات إلى أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرة أن «هذا التصرف غير مهني، ويتنافى مع شروط وقوانين الطيران المدني الدولي وشروط الأمن والسلامة».

وأكدت وزارة المواصلات أن هذا التصرف ترتب عليه «التأخير في الرحلة والزيادة من معاناة المواطن الليبي، خاصة وأن معظم الركاب من كبار السن والمرضى والمسافرين لغرض العلاج، مما قد يؤثر على حالتهم الصحية في مثل هذه الظروف، وكذلك الزيادة في التكاليف الإضافية للشركة الناقلة».

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وألزمت هيئة المواصلات والنقل بالحكومة الموقتة شركات الطيران العاملة في ليبيا بهبوط رحلاتها القادمة من مطاري مصراتة ومعيتيقة، ومتجهة إلى الأردن ومصر والسودان والسعودية بمطار بنينا؛ لإتمام الإجراءات الأمنية والجمركية.

ونوهت مصلحة الطيران المدني التابعة للهيئة في كتاب وجهته إلى شركات الطيران، أمس الأربعاء، إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء اعتبارا من اليوم الخميس 14 نوفمبر.

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