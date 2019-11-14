رفض شحنة شرائح بطاطس من مصر

إيوان ليبيا – وكالات :

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، دخول شحنة شرائح بطاطس واردة من مصر، عبر منفذ مساعد البري.

وأوضح المركز، أن سبب رفض الشحنة -البالغة 1500 صندوق- يرجع لارتفاع نسبة الحمض وعدم مطابقتها المواصفات القياسية، وذلك حسب بيان نشره اليوم الخميس، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»،

يأتي هذا، في إطار الجهود التي يبذلها المركز لمكافحة الأغذية والأدوية غير الصالحة، عبر حملات تفتيشية على المحلات والأسواق في الداخل، وفحص الشحنات المستوردة من الخارج في المواني والمطارات، قبل السماح ببيعها للمستهلكين.

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