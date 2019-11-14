مشائخ ترهونة يوجهون نذيرا لأعيان هذه المناطق

إيوان ليبيا – وكالات :

وجه مشائخ ترهونة تحذيرا لأعيان مصراتة ومسلاتة وتاجوراء من قيام أبنائهم بالقبض على الهوية لأبناء ترهونة وما يترتب على ذلك من تفكك النسيج الاجتماعي الذي يربط الليبيين.

وشدد مشائخ ترهونة في بيان مصور على أن ليبيا وحدة واحدة لا تقبل التجزئة مشيرين إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يعمل ضد القوات المسلحة أو زعزعة الأمن في مدينة ترهونة محملين إياه المسؤولية القانونية والاجتماعية حيال هذه الأعمال.

أكد مشائخ مدينة ترهونة على دعمهم للقوات المسلحة في كل خطوة تتخذها لتحرير العاصمة طرابلس من كافة التشكيلات المسلحة.

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