تقرير: تشان يقترب من مغادرة يوفنتوس في يناير

وتعرض تشان للإصابة مع بداية مشواره في يوفنتوس ولم ينجح في حجز مقعده في تشكيل الفريق الإيطالي مع تعزيز خط الوسط بأدريان رابيو وأرون رامسي.

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي فيوفنتوس لا يمانع في الاستماع للعروض المقدمة للاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح التقرير أن تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب سيكون في الصيف المقبل، إذ يحق للاعب الرحيل مقابل دفع 50 مليون يورو.

وانتقل تشان إلى يوفنتوس قادما من ليفربول مجانا في يوليو 2018 ولكنه لم يشارك سوى 150 دقيقة فقط هذا الموسم خلال أربع مباريات.

وبدأ تشان أساسيا في مباراة واحدة فقط كانت أمام ليتشي في 26 أكتوبر الماضي.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس سيطلب عرضا يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو من أجل السماح للاعب وسط فريقه للرحيل.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن إنتر، ويواجه أتالانتا في أول مباراة في الدوري بعد انتهاء التوقف الدولي.

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