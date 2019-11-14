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بومبيو يحث دول التحالف على استعادة مقاتلي داعش الأجانب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش على استعادة المتشددين الأجانب وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق و سوريا التي تضررت بشدة بسبب الصراع.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش ، أشار بومبيو أيضا إلى المخاوف المتزايدة من خطر داعش خارج العراق و سوريا قائلا إن على التحالف أيضا التركيز على منطقة غرب أفريقيا والساحل.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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