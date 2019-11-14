بومبيو يحث دول التحالف على استعادة مقاتلي داعش الأجانب

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش على استعادة المتشددين الأجانب وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق و سوريا التي تضررت بشدة بسبب الصراع.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش ، أشار بومبيو أيضا إلى المخاوف المتزايدة من خطر داعش خارج العراق و سوريا قائلا إن على التحالف أيضا التركيز على منطقة غرب أفريقيا والساحل.

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