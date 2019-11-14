الأمم المتحدة تحتفل بذكرى بطرس غالي | صور

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري داخل إحدى قاعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان احتفالية بذكرى ميلاد بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وحضر الاحتفالية عدد السفراء الأجانب، وعدد من ممثلي البعثات الدولية وممثل لرئيس المجلس الدولي، وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.

وأشاد المشاركون بذكرى الأمين العام السابق كأول مصرى وإفريقى يتولى هذا المنصب الدولى وبما قدمه من إسهام للعمل الحقوقى الدولى، وما قدمه للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري عند تأسيسه وإسهامه الإنساني تحدث في الاحتفالية محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أشاد بالدور التاريخي الذى لعبه بطرس غالي في تأسيس المحلس القومي وتقديم كل خبراته من أجل أنجاح دور المجلس القومى كوسيط بين المواطن والدولة ومؤسساتها.

كما تحدث الوزير عمر مروان ، عن الأدوار المتعددة التى لعبها الراحل لخدمة بلاده بل والإنسانيه كلها، وأشار مروان إلى أن جيله تربى وتشكل وعيه السياسي على مجلة السياسة الدولية التى ترأس تحريرها الراحل بطرس غالي كما تحدث السفير علاء يوسف والسفير ايهاب جمال الدين عن الأداء الدبلوماسي الراقي للراحل بطرس غالى، وأكد أنه بالفعل كان عميدًا للدبلوماسية المصرية واختتمت الدكتور مايا مرسي كلمة المتحدثين مشيدة بدور الراحل بطرس غالى في خدمة قضايا بلاده.

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