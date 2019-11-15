وقف رحلات الطيران المتجهة شرقا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات، إيقاف رحلات الطيران المتجهة إلى الأردن والسودان والإسكندرية وجدة اعتباراً من الليلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة الدولي، مساء أمس الخميس، على موقع التواصل “فيس بوك”، إنه “بسبب فرض هبوط الطائرات التي تقلع من مطاري معيتيقة ومصراته الدوليين، بمطار بنينا الدولي من قبل سلطات المنطقة الشرقية والذي يترتب عليه إهدار للوقت وخسائر للشركات الناقلة من حيث الوقود والإطارات، فقد قررت السلطات بـ “تعليق” الرحلات مؤقتاً من وإلى عمان والإسكندرية”.

وأكدت الصفحة الرسمية لمطار مصراته الدولي على موقع التواصل “فيس بوك”، أنه قد تم إيقاف الرحلات المتجهة إلى عمان والإسكندرية والسودان والسعودية اعتبارا من الليلة حتى يتم ايجاد حلول بديلة، بحسب المنشور.

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