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أضرار ببعض المنازل والكنائس جراء زلزال شرق إندونيسيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن شخصين أصيبا بينما تعرضت بعض الكنائس والمنازل لأضرار بعدما ضرب زلزال قوي شرق البلاد لكن السكان، الذين فروا إلى أراض مرتفعة خشية أمواج المد العاتية (تسونامي)، بدأوا في العودة إلى منازلهم.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن ال زلزال ضرب منطقة مولوكاس في وقت متأخر أمس الخميس وبلغت قوته 7.1 درجة ويقع مركزه في البحر على بعد 139 كيلومترا شمال غربي مدينة ترنيت.
وألغت السلطات التحذير من أمواج المد العاتية بعد نحو ساعتين من وقوع ال زلزال على الرغم من حدوث أكثر من 90 هزة ارتدادية.
وقال آجوس ويبووو المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث إن شخصين تعرضا لإصابات طفيفة في ترنيت بإقليم مالوكو الشمالي المعروف أيضا باسم مولوكاس. ولحقت أضرار طفيفة بستة منازل وكنيستين.
وأثار ال زلزال ذعرا بين العديد من السكان ودفعهم للفرار إلى أراض مرتفعة.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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