إسبر يطالب كوريا الجنوبية بدفع المزيد من الأموال للقوات الأمريكية

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الجمعة إن من الضروري أن تتوصل الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية بحلول نهاية العام إلى اتفاق بشأن تقاسم تكلفة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وإن العبء الأكبر يجب أن يكون على عاتق سول.

وأضاف إسبر في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو إن كوريا الجنوبية دولة غنية وعليها أن تدفع المزيد مقابل نشر الجيش الأمريكي في الجنوب.

في الوقت نفسه أكد الوزيران التزام واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية وعلى بذل الجهود لنزع السلاح النووي لبيونجيانج.

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