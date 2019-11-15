شبهة حول شحنة النفط الليبي لأوكرانيا

إيوان ليبيا – وكالات :

لمحت وكالة “سبوتنيك” في تقرير لها حول استيراد أوكرانيا لأول شحنة نفط ليبي قادمة من ميناء الزاوية، إلى احتمالية أن تكون الشحنة “مشبوهة”.

وأشار التقرير إلى عدم إعلان المؤسسة الوطنية للنفط بشكل رسمي عن الشحنة التي كشفت عنها هيئة ميناء أوديسا الأوكراني فقط، وتقدر بـ 81.282 ألف طن.

وقالت “سبوتنيك” إنها حاولت التواصل مع المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية إلّا أنها لم تحصل على أي إجابة حول الموضوع بل أكدت أن المسؤول عن ذلك “أغلق هاتفه فور سماع السؤال” بحسب وصفها.

ومن جانبه، أكد مدير المكتب الإعلامي بميناء الزاوية، محمد عثمان، عدم علمه بأي شيء يخص الشحنة، كون المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤولة عن بيانات اتفاقيات التصدير بالدرجة الأولى.

يُشار إلى أن ميناء الزاوية النفطي يُصدّر إنتاج النفط الخام القادم من حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا بقدرة تفوق 315 ألف برميل يوميا.

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