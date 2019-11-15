ليتوانيا تصدر عفوا رئاسيا عن جاسوسين روسيين وسط تكهنات بعملية تبادل

أصدر رئيس ليتوانيا ، جيتاناس ناوسيدا، عفوا عن روسيين أدينا بالتجسس، بحسب ما ذكره ديوان الرئاسة في فيلينوس اليوم الجمعة.

ويعزز العفو من تكهنات بشأن حدوث عملية تبادل سجناء بين البلدين.

وجاء في بيان الرئاسة الليتوانية، أن “نيكولاي فيليبشينكو” و”سيرجي موسيينكو”، “أعفيا من قضاء باقي عقوبة السجن” بحقهما.

وتكهنت تقارير إعلامية بأن قرار العفو يهدف إلى إقناع روسيا بإطلاق سراح سجينين ليتوانيين لديها، هما يفجيني ماتايتيس وارستيداس تاموسايتيسك، وأيضا مواطن نرويجي يدعى فرودي بيرج.

ويمضي الثلاثة عقوبات بالسجن في روسيا مدانين بالتجسس.

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