قصف مخازن للذخيرة في منطقة تاجوراء

إيوان ليبيا – وكالات :

قصفت مقاتلات حربية تابعة للجيش الليبي ،بعد ظهر اليوم الجمعة ،مواقع تابعة لقوات الوفاق في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

و ذكرت مصادر متطابقة أن سلاح الجو نفّذ ثلاث ضربات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة في معسكر ‘رحبة الدروع’ الذي تتمركز به كتيبة ‘البقرة’ و مجموعات مسلحة أخرى من مدينة مصراتة ،تابعة لقوات الوفاق ،هذا و تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ،من معسكر ” رحبة الدروع ” و قد تعالت أصوات الانفجارات بعد قصف مخازن الذخيرة.

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