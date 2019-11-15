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قصف مخازن للذخيرة في منطقة تاجوراء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

قصفت مقاتلات حربية تابعة للجيش الليبي ،بعد ظهر اليوم الجمعة ،مواقع تابعة لقوات الوفاق في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
و ذكرت مصادر متطابقة أن سلاح الجو نفّذ ثلاث ضربات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة في معسكر ‘رحبة الدروع’ الذي تتمركز به كتيبة ‘البقرة’ و مجموعات مسلحة أخرى من مدينة مصراتة ،تابعة لقوات الوفاق ،هذا و تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ،من معسكر ” رحبة الدروع ” و قد تعالت أصوات الانفجارات بعد قصف مخازن الذخيرة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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