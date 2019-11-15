الأمطار والمد يتسببان في إغلاق ساحة سان ماركو الشهيرة في البندقية

البندقية-العنوان اجتاحت المياه مدينة البندقية الجمعة إلى مستوى استثنائي جديد دفع رئيس بلديتها إلى إغلاق ساحة سان ماركو الشهيرة غداة إعلان السلطات حالة الطوارئ في المدينة المدرجة على لوائح اليونيسكو. وأوعز رئيس البلدية لويجي برونيارو بإغلاق الساحة التاريخية في وقت ارتفع مستوى مياه البحر جراء المد إلى 1,54 متر قبيل الظهر واجتاحت الرياح القوية والعواصف …
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صحيفة العنوان الليبية
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