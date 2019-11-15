ماركا: كوستا يغيب عن أتليتكو 3 أشهر

وأوضحت الصحيفة أن كوستا غاب عن مران الروخيبلانكوس يوم الأربعاء بسبب آلام في الظهر قبل أن يخضع لفحوصات طبية أكدت حاجته لتدخل جراحي ما يعني زيادة مدة الغياب.

وسجل الإسباني ذو الأصول البرازيلية 7 أهداف فقط خلال 24 مباراة في الدوري منذ عودته قادما من تشيلسي، وبدأ 8 مباريات فقط هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحديد مدة الغياب النهائية ستكون الأسبوع المقبل ولكن كل المؤشرات توضح أن الحد الأدنى 3 أشهر.

كوستا (30 عاما) انضم لـ أتليتكو أول مرة عام 2007، ولعب معارا لأندية براجا، وسيلتا، وألباسيتي، قبل أن يرحل بشكل نهائي إلى بلد الوليد.

في عام 2010 عاد كوستا مجددا لـ أتليتكو وقضى معه أفضل فتراته، وقاده للتتويج بكأس إسبانيا 2013، والدوري الإسباني 2014، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في نفس العام، قبل أن يرحل إلى تشيلسي.

عودة كوستا لـ أتليتكو في فترة ثالثة تحقق في يناير 2018، لكنه عانى من إصابات عديدة وإيقاف طويل خلال تلك الفترة، جعل نقطته المضيئة الوحيدة في كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد مطلع الموسم الماضي يوم أن سجل هدفين في انتصار الهنود 4-2.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى رغبة الريان القطري في التعاقد معه.

:

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا