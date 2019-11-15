فيديو – صلاح يلتقي فتيات ليفربول.. سأعلّم ابنتي كيفية تسجيل العديد من الأهداف

قناة ليفربول الرسمية عبر يوتيوب نشرت مقطع فيديو ترفيهي لـ صلاح رفقة ناشئات ليفربول اللاتي سُمح لهن بسؤال صلاح عن أي شيء.

صلاح تلقى العديد من الأسئلة البريئة، وحظي بعدة لحظات كوميدية، خصوصا عندما جلس إلى جانبه فتاتين، واحدة تشجع مانشستر يونايتد، والأخرى تشجع إيفرتون، ليتعجّب صلاح ويسألهما مازحا: “ماذا تفعلن هنا؟”.

كما أخبرته فتاة أخرى: “ألعب في الهجوم مثلك، لكني أفضل”.

صلاح اُختبِر أيضا في الـ Scouse، لكنة ليفربول المحلية، وواجه صعوبة شديدة في تبيُن الكلمات.

السؤال الذي تلقى إجابة صلاح الأطوال كان “هل شعرت بالسعادة عندما سجلت ابنتك الأهداف في الملعب؟”.

ليجيب مو: “أنا سعيد لأنها استمتعت باللحظة، واستشعرت حب الجماهير، وعندما عدنا للمنزل قالت لي إنها تريد حضور مباراة يوم غد حتى تسجل هدفا آخر، فقلت لها لن أفوز بالحذاء الذهبي كل يوم، ربما كل عام، ولكن ليس كل يوم”.

وأضاف: “ربما ستلعب ابنتي لـ ليفربول لو بقيت هنا لوقتٍ طويل، سأعلمها حينها اللعب في مركزي وتسجيل الكثير من الأهداف”.

وعند سؤاله عن أسوأ شيء متعلق بكونه محمد صلاح، أجاب: “الأمر الأسوأ هو أنني ما عدت أمتلك خصوصية، ولا بأس بذلك، أنا لا أشتكي، أقول فقط أنه أسوأ شيء”.

واستدرك: “أما الأمر الجيد فهو أنني سعيد بما أمتلكه وما وصلت إليه”.

في النهاية، حظين الفتيات بفرصة لمس جماعي لشعر مو صلاح المميز.

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