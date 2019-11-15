تكليف الحبيب الجملي المرشح من “النهضة” لتشكيل حكومة جديدة في تونس

تونس-العنوان كلف الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية ترشيح الأخير لتولي المنصب. وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري “رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لترؤس الحكومة”. وشغل الحبيب الجملي وهو مهندس زراعي، مهامه في …

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