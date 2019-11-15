بالفيديو – فنلندا تكتب التاريخ وتتأهل إلى يورو 2020 لأول مرة

ياسي تومينين سجل الهدف الأول في الدقيقة 21، قبل أن يضيف النجم تيمو بوكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64، و75.

لترفع فنلندا رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني خلف إيطاليا المتأهلة سلفا، وبفارق 5 نقاط عن اليونان صاحبة المركز الثالث، لتضمن تأهلها قبل جولة على النهاية.

ولم يسبق لـ فنلندا المشاركة في أي بطولة كبرى طوال تاريخها، لتصير المنتخب رقم 11 الذي يضمن وصوله إلى يورو 2020.

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وفي نفس المجموعة، فازت اليونان على مضيفتها أرمينيا بهدف ديمتريوس ليمنيوس في الشوط الأول.

لترفع اليونان رصيدها إلى 11 نقطة في المركز الثالث، وتفقد فرصة التأهل المباشر، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند 10 نقاط في المركز الرابع وودعت السباق تماما.

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كما حافظت النرويج على حظوظها في التأهل المباشر، وسحقت جزر الفارو 4-0 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

توري ريجينيوسن، وإيفن فوسوم، وأليكساندر سويرلوث (مرتين) سجلوا أهداف النرويج.

لترفع الدولة الاسكندنافية رصيدها إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن السويد صاحبة المركز الثاني.

ويتجمد رصيد جزر الفارو عند 3 نقاط في المركز الخامس.

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