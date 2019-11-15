بالفيديو – إيطاليا تتلاعب بالبوسنة وتحقق رقما تاريخيا

فرانشيسكو أتشيربي، ولورينزو إنسيني، وأندريا بيلوتي سجلوا أهداف إيطاليا.

لترفع إيطاليا رصيدها إلى 27 نقطة في المركز الأول بالعلامة الكاملة، ويتجمد رصيد البوسنة والهرسك عند 10 نقاط في المركز الخامس.

الفوز هو العاشر على التوالي لمنتخب إيطاليا، وهو أعلى رقم من الانتصارات المتتالية يحققه الأتزوري طوال تاريخه متخطيا الرقم السابق في الثلاثينيات تحت قيادة مدربها الأسطوري فيتوريو بوتزو.

video:1

وفي المجموعة الرابعة واصلت الدنمارك مسيرتها بثبات واكتسحت جبل طارق بسداسية نظيفة.

روبيرت سكوف، وكريستيان جيلكاير (مرتين)، ومارتن برايثويت، وكريستيان إريكسن (مرتين) سجلوا أهداف المباراة.

لترفع الدنمارك رصيدها إلى 15 نقطة في الصدارة، فيما ظل رصيد جبل طارق خاليا من النقاط في المركز الأخير.

video:2

وفي نفس المجموعة اشتعلت المنافسة بفوز سويسرا على جورجيا بهدف دون رد سجله سيدريك إلتين قبل 13 دقيقة على النهاية.

لتصل سويسرا إلى النقطة 14 في المركز الثاني خلف الدنمارك، ويتجمد رصيد جورجيا عند 8 نقاط في المركز الرابع.

فيما تتواجد جمهورية أيرلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، في انتظار الحسم بالجولة الأخيرة لمقعدي المجموعة.

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا