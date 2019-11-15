نثق فيه.. بايرن يؤكد استمرار فليك كمدرب للفريق

السقوط المدوي للبافاري أمام آنتراخت فرانكفورت 5-1 عجّل برحيل المدرب نيكو كوفاتش، ليخلفه مساعده فليك.

لكن الأداء الرائع الذي أظهره بفوز كاسح على دورتموند بنتيجة 4-صفر برهن على قدراته التدريبية. انتصار عزز ثقة إدارة بايرن في الإبقاء عليه قائدا للنادي.

وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي للنادي خلال مؤتمر وداعية أولي هونيس أسطورة النادي ورئيسه الذي سيرحل عن منصبه: “فليك سيبقى مدربنا حتى إشعار آخر”.

وأضاف “على الأقل سيبقى مدربا للفريق حتى فترة الكريسماس وقد يستمر لما بعد ذلك. نثق فيه”.

وقالت تقارير إن العديد من المدربين المميزين مرشحون لبايرن، منهم جوزيه مورينيو وماسيميليانو أليجري وكذلك المخضرم أرسين فينجر.

واعترف الأخير أن رومينيجيه عرض عليه المنصب، لكنه رفض في النهاية.

واستعاد بايرن عافيته سريعا بفوز رائع على دورتموند، انتصار هو الثاني تحت قيادة المدرب فليك الذي فاز على أوليمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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