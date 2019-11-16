بوليفيا تأمر الدبوماسيين الفنزويليين بمغادرة أراضيها

أمرت الحكومة الانتقالية في بوليفيا كل الدبوماسيين الفنزويليين ب مغادرة أراضيها بسبب تدخلهم المزعوم في شئون داخلية.

وقالت وزيرة الخارجية المؤقتة كارين لونجاريك في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه سيجري تحديد موعد نهائي للدبلوماسيين الذين يمثلون رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ل مغادرة بوليفيا .

وتعد هذه الخطوة بمثابة انفصال تام عن سياسات الرئيس البوليفي المخلوع ايفو موراليس، الذي كان أحد الداعمين القلائل لنظام مادورو.

وأشارت لونجاريك إلى دليل واضح على أن مواطنين فنزويليين شاركوا في الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة الانتقالية في بوليفيا ، وأن تسعة من الفنزويليين الذين تم اعتقالهم كان بحوزتهم أسلحة متقدمة.

وجاء الإعلان بعد أيام من إعلان جينين أنيز التي أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة ل بوليفيا اعترافها بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

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