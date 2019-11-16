كاليفورنيا تقاضي وكالة حماية البيئة بإدارة ترامب في نزاع حول قواعد السيارات الكهربائية

رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أمس الجمعة، لإلغاء استثناء استمر منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يسمح للولاية بطلب بيع السيارات الكهربائية ووضع معايير للانبعاثات التلقائية أكثر صرامة من معايير الحكومة الفيدرالية.

وقالت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، إن الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان تزعم أن وكالة حماية البيئة بإدارة ترامب عكست بطريق الخطأ مسار التنازل بعد أكثر من خمسة عقود من منح كاليفورنيا ، أكبر ولاية في سوق للسيارات، الإذن بوضع معاييرها الخاصة.

وتتبنى الولايات الأخرى منذ أمد بعيد قواعد ولاية كاليفورنيا الأكثر صرامة للحد من الضباب الدخاني والمساعدة في معالجة تفاقم آثار تغير المناخ.

وقال المدعي العام ل كاليفورنيا خافيير بيسيرا إن ما يقرب من عشرين ولاية انضمت إلى الدعوى التي رفعتها كاليفورنيا أمس الجمعة.

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