أوكرانيا تؤكد اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش

أكدت أوكرانيا، اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش بعد عملية نفذتها بحسب كييف أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والشرطة الجورجية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وجاء في بيان لأجهزة الأمن الأوكرانية أن المعتقل مواطن جورجي ملقب ب”البراء الشيشاني”.

وأضاف البيان أنه كان لفترة معاون أبو عمر الشيشاني أحد أبرز القادة العسكريين في تنظيم داعش ، والذي أعلن التنظيم الجهادي مقتله في 2016.

وقال المصدر إن البراء الشيشاني غادر سوريا في 2016 إلى تركيا حيث “واصل تنسيق أنشطة” تنظيم داعش .

وتابع البيان “بعد أن وصل إلى أوكرانيا في 2018 بصورة غير قانونية بجواز سفر مزور اعتقلته قوات الأمن قرب منزله في ضاحية كييف”.

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن البراء الشيشاني لم يكن “قائدا كبيرا في تنظيم داعش بل مجرد مقاتل”.

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