فشل دول الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان في الاتفاق على موازنة 2020

فشل ت الدول الأعضاء ب الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد لعام 2020، وذلك بعد ساعات من امتداد المحادثات إلى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وتتركز نقطة الخلاف في ال مفاوضات على اتفاق دول الاتحاد على موازنة بقيمة 1ر153 مليار يورو “7ر168 مليار دولار” للعام القادم، بينما يضغط نواب البرلمان الأوروبي لزيادة الموازنة والإنفاق إلى 1ر159 مليار يورو.

وسيكون أمام الجانبين فرصة حتى منتصف ليل الإثنين المقبل للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة، وإلا ستضطر المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح جديد.

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