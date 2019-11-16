بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا

انطلقت، صباح اليوم، السبت، الانتخابات الرئاسية ب سريلانكا ، التي تشهد مشاركة عدد قياسي من المرشحين يبلغ 35 مرشحًا.

والمرشحان الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات هما ساجيت بريماداسا، 52 عامًا، مرشح الحزب الحاكم ووزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا، 70 عامًا، الذي يشارك بوصفه المرشح الرئيسي للمعارضة، وقد تم نشر أكثر من 60 ألف شرطي على الرغم من هدوء فترة الحملات الانتخابية التي استمرت ستة أسابيع.

ويحق لنحو 15.9 مليون شخص التصويت في الانتخابات من السابعة صباحًا (0130 بتوقيت جرينتش) وحتى الخامسة مساء.

وتشير استطلاعات الرأي غير الرسمية إلى شدة المنافسة بين المرشحين الرئيسيين بريماداسا وراجاباكسا.

ويجب أن يحصل المرشح الفائز على أغلبية واضحة تزيد على 50% من الأصوات. وسوف يواجه من يفوز بفترة الرئاسة المقبلة لمدة خمس سنوات مجموعة من القضايا عميقة الجذور بالإضافة إلى الأمن، بما في ذلك تحفيز النمو الاقتصادي، وتعديل الدستور، وتطهير المنظومة السياسية، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الدولة متعددة الأعراق ومتعددة الأديان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا