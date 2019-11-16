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مبادرة من عضو بالكونغرس الامريكي لحل الازمة الليبية

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

استعرض رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس تيد دوتش، مبادرته لحل الأزمة الليبية، مع وزير الخارجية الطاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، اللذين يزوران الولايات المتحدة الأميركية حاليا.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، فإن دوتش أعرب خلال اللقاء عن رغبته في الإسهام بحل الأزمة الليبية.

واستعرض مشروع القانون المعروض على الكونغرس بشأن ليبيا، وأبدى اهتمامه بما عرضه الوفد الليبي حول تطورات الوضع الأمني وسبل استئناف العملية السياسية ووقف إطلاق النار في حرب طرابلس.

في سياق متصل التقى باشاغا وسيالة، الجمعة أيضا، مساعد مستشار الأمن القومي بالبيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس.

ووفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تناول الاجتماع تطورات الوضع الأمني والإنساني جراء حرب طرابلس، واستئناف العملية السياسية وتوطيد سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، والعمل على التعاون في إعداد خطة أمنية شاملة في برامج التدريب.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • يادوتش لماذا لا تحترم ارادة مجلس النواب الليبى المنتخب بارادة شعبية ولا تتجاهل رايه وتفرض الوصاية على الشعب ثم تدعى ان امريكا تدعم الديمقراطية والحريات وهذه اكذوبة كبرى فانتم تدعموا دول قمعية ارهابية مثل قطر رغم انها انقلابية ليس بها ذرة ديمقراطية ولا حرية راى ولا برلمان منتخب وطالما يدفع المليارات لامريكا يتم حماية نظامه القذر عيب عليكم

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  • امريكا شيكابيكا تدعم الارهاب سرا وتحاربه علنا ولو ارادت امريكا تجفيف منابع الارهاب فلتغير نظام قطر الى نظام ديمقراطى يحترم ارادة الشعب القطرى الشقيق فى اختيار حكامه وتقديم نظام الحمدين للجنائية الدولية بدلا من حمايته فى سفك الدماء والافساد فى الارض طالما يدفع المعلوم لراس الارهاب العالمى

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