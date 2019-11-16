نقل الرئيس الصربي للمستشفى بسبب مشاكل في القلب

أعلن مكتب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، إن الرئيس نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لمشاكل في القلب .

وقال مسئول حكومي لرويترز بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته “حالة الرئيس مستقرة الآن”.

وذكر البيان الصادر عن مكتبه أن فوتشيتش (49 عاما) نُقل إلى مستشفى عسكري في بلجراد يوم الجمعة بسبب مشاكل تتعلق ب القلب والأوعية الدموية.

وأصبح فوتشيتش رئيسا للوزراء عام 2014 وانتُخب رئيسا في عام 2017.

ورغم أن منصب الرئاسة شرفي فإن فوتشيتش يحظى بنفوذ سياسي بصفته رئيس الحزب التقدمي الصربي الذي يتولى السلطة منذ عام 2012.

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