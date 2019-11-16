آلاف النشطاء يعتزمون التظاهر في ألمانيا للمطالبة بإنهاء التجارب على الحيوانات

يعتزم آلاف من نشطاء حماية الحيوان تنظيم مظاهرة في مدينة هامبورج الألمانية اليوم السبت للمطالبة بالتوقف عن إجراء تجارب على الحيوانات وإغلاق المعامل التي تستخدم الحيوانات في تجاربها.

وتتوقع الشرطة مشاركة ما يتراوح بين 6 إلى 10 آلاف فرد في المظاهرة التي ستنظم بالقرب من محطة القطار الرئيسية بالمدينة.

وتأتي المظاهرة على خلفية إساءة معاملة كلاب وقرود بأحد المختبرات في مدينة ميننبوتل الألمانية.

وتطالب جمعية “سوكو” ل حماية الحيوان ، وهي ضمن المشاركين في تنظيم المظاهرة، بتسليم حيوانات التجارب إلى مراكز رعاية الحيوانات.

وقال فريدريش مولن من الجمعية: “يوجد مكان لكل حيوان. المجتمع المدني لن يسمح ببيع أو قتل هذه الحيوانات”. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيُجرى إغلاق مختبر الحيوانات في ميننبوتل. وبحسب بيانات الإدارة المحلية للمدينة، لا تتوافر حتى الآن أسباب كافية لإغلاق المختبر.

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