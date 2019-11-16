ماني: اعتبر نفسي محظوظا للعب بجوار صلاح وفيرمينو

السنغالي تحدث لمجلة النادي قائلا: “دائما أقول إنه من السهل للغاية العمل سويا، اعتبر نفسي محظوظا للعب بجوار هؤلاء اللاعبين الكبار”.

وأضاف “أي لاعب سوف يستمتع باللعب بجوارهم لأنهم جيدين للغاية ويجعلون كل شيء سهلا ولذلك استمتع باللعب لجوارهم”.

وتابع عن الثلاثية الهجومية “نحن من دول مختلفة ونتحدث بلغات مختلفة، لكن اعتقد أن لغة كرة القدم واحدة وهي عالمية لذلك بإمكان أي شخص التحدث بها، هذا بالنسبة لي ولـ فيرمينو وصلاح”.

ماني سجل 7 أهداف مقابل 6 لمحمد صلاح و3 للبرازيلي الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

وتطرق للحديث عن يورجن كلوب المدير الفني قائلا “قد أعاني لشرح كم هو رائع أو ناجح مع ليفربول، الجميع يستطيع رؤية ما قدمه للنادي والمدينة، والجودة التي يمتلكها كمدير فني”.

وأتم عن الألماني “دائما لديه الكلمات الصحيحة والتصرفات الصحيحة لإدارة الفريق، وأثق في تأثيره على الفريق”.

السنغالي شارك في 140 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات سجل 70 هدفا وصنع 27 وحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

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