استبعاد ثنائي ليفربول من قائمة إنجلترا لمواجهة كوسوفو

قائد الريدز وصل إلى معسكر الأسود الثلاثة وهو مصاب بعدوى ولم يشف بالكامل، فيما أصيب جوميز في معسكر المنتخب يوم الجمعة ولم يتعاف من الإصابة وفقا لموقع الاتحاد الإنجليزي.

ويعود الثنائي إلى نادي ليفربول، وفي المقابل تسافر بعثة المنتخب الإنجليزي إلى بريشتنا للقاء كوسوفو بقائمة تضم 23 لاعبا.

هندرسون لم يتواجد في قائمة إنجلترا أمام مونتينجرو في المباراة التي انتهت بالفوز بسبعة أهداف دون رد.

فيما شارك جو جوميز في 20 دقيقة كبديل بدلا من ماسون ماونت في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي ().

المنتخب الإنجليزي حجز مقعده رفقة 12 منتخبا إلى يورو 2020 رفقة التشيك.

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