بريكست وسوق العمل القوي يعيد العمال البولنديين إلى وطنهم

فاق عدد العمال البولنديين العائدين نظرائهم المغادرين للمرة الأولى في خلال قرن نتيجة للمخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى جانب ازدهار سوق العمل المحلي والارتفاع السريع للأجور.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، نقلا عن آخر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي ومقره وارسو، أن عدد المواطنين البولنديين الذين يعيشون في الخارج تراجع بواقع 85 ألف العام الماضي ليصل إلى 2.46 مليون شخص، فيما كانت المغادرة الجماعية من بريطانيا السبب وراء إجمالي التراجع.

ويقترب معدل البطالة البولندي من أقل مستوى منذ الحقب الشيوعية وارتفعت الأجور فيما يتنافس أصحاب العمل للعثور على عمال.

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