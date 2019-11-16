مؤيدون للبشير يتظاهرون رفضاً للأصوات المطالبة بتسليمه للجنائية الدولية

الخرطوم-العنوان تظاهر عشرات من أنصار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام محكمة في الخرطوم، صباح السبت، بالتزامن مع جلسة عقدت لمحاكمته بتهم فساد مالي، وذلك تعبيراً عن رفضهم للأصوات التي تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأطلق المتظاهرون هتافات مؤيّدة للرئيس السابق …

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