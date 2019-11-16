الزراعة الأمريكية تبحث خيارات توفير السكر في الأسواق بعد تضرر المحاصيل

تدرس الحكومة الأمريكية اتخاذ إجراءات لزيادة إمدادات السكر في السوق المحلية، بعدما دمر الصقيع والرطوبة الشديدة المحاصيل في ولايتي نورث داكوتا ومينيسوتا، بالغرب الأوسط الأمريكي.

وقالت وزار الزراعة الأمريكية في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، إنها ستعلن في الفترة بين 18 نوفمبر و10 ديسمبر المقبل، عن كميات السكر الإضافية ونوعها ومصادرها، من أجل تجنب حدوث خلل في المطروح بالأسواق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بلومبرج”.

وكانت أسعار السكر شهدت ارتفاعا الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت مؤسسة “يونايتد شوجرز”، وهي مورد رئيسي للسكر في الولايات المتحدة، وجمعية “ويسترن شوجر كووبراتيف” فرض مبدأ القوة القاهرة في عقود تسليم شحنات السكر .

وقالت “يونايتد شوجرز”، إن محصول البنجر في ولايتي نورث داكوتا ومينيسوتا، تضرر بسبب الأمطار الغزيرة وسقوط الثلوج، والطقس البارد، على غير ما هو معتاد، وبشكل غير معقول، مما أسفر عن تراجع في حجم المحصول المتاح للتسليم في 2019-2020 بنسبة 25 في المائة.

كما شهدت مناطق زراعة قصب السكر طقسا سيئا خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت وزارة الزراعة الأمريكية خفضت في الثامن من شهر نوفمبر الجاري تقديراتها للإنتاج المحلي من السكر خلال موسم 2019-2020 بأكثر من 500 ألف طن، إلى حوالي 7.8مليون طن، وهو أقل معدل إنتاج منذ عام 2011.

وتوقعت الوزارة، أن تكون هناك حاجة لاستيراد حوالي 2.87 مليون طن من السكر لمواجهة الطلب، منها مليون طن من المكسيك.

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