صيانة 36 مشروعا ومؤسسة تعليمية بسرت

إيوان ليبيا – وكالات :

استكملت بلدية سرت تنفيذ صيانة أكثر من عشرين مشروعا خدميا، في المدينة، فيما نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، عمليات صيانة لـ12 مؤسسة تعليمية كمرحلة أولى.

وأوضح الناطق باسم المجلس البلدى سرت، محمد الإميل، أن بلدية سرت استكملت تنفيد صيانة أكثر من عشرين مشروعا خدمي، بإشراف مهندسي إدارة المشروعات بالبلدية، تتمثل في تنفيد مشروع صيانة الهبوطات ومعالجتها بالطرق الفرعية بسرت، وصيانة صالات المغادرة والاستقبال بمطار سرت الدولي وصيانة عاجلة للمركز الصحي عمر المختار.

ووفق الإميل، فإن المشروعات شملت أيضا تنفيذ ثلاثة خزانات لمياه الصرف الصحي بالغربيات والبطومة جارف، بسعة 250 مترا مكعبا لكل منها، وكذلك مشروع تنفيذ خط إنارة بمنطقة الأربعين شرق سرت لمسافة 2 كيلو متر، ومشروع طلاء الطريق الساحلى بالمدينة وتحديد ممرات للمشاة والمرور بالطريق وصيانة مقرات إدارية للسجل المدني بسرت، ووحدة خدمات السجل أبوهادى وتجهيزه ومشروع صيانة مقر إذاعة سرت المحلية وتجهيزها، ومشروع تطوير وتجهيز طريق كورنيش البحر بمسافة 8 كيلو مترات، وتركيب الإنارة المزدوجة وطلاء الأرصفة، ومشروع تطوير وتجهيز منتزهات وحدائق طريق ابوهادى وسرت المدينة.

مشروعات الأمم المتحدة

وأشار الإميل إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP فى بلدية سرت استكمل عددا من المشروعات ضمن صندوق دعم الاستقرار فى ليبيا، وتشمل 12 مؤسسة تعليمية كمرحلة أولى، ومن المتوقع تنفيذ 11 أخرى في المرحلة الثانية.

ولفت إلى انتهاء البرناج من صيانة مجمعات ومرافق صحية بسرت تشمل المركز الصحي الظهير ومجمع عيادات سرت المركزي ومركز الحى السكنى رقم 2 بسرت، ومركز الرباط وتوفير محرقة طبية للنفايات لمستشفى بن سينا التعليمى وتوفير أكثر من عشرين شاحنة جديدة لنقل وتجميع القمامة لصالح الشركة العامة لخدمات النظافة خلال العام 2018 بالتنسيق مع بلدية سرت، وتوفير 200 صندوق للقمامة وآلة تنظيف ومسح أيضا، إضافة إلى معدات وكوابل لمكتب خدمات شركة المياه بسرت.

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