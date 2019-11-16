تعليق عدل الوفاق على محاكمة سيف الإسلام القذافي

أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق اختصاص القضاء الليبي بمحاكمة سيف الإسلام القذافي.

وأكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق “اعتزازها بالقضاء الوطني وإيمانها بقدرته على مواجهة تحديات المرحلة رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا” مشيرا إلى اعتزازها وتمسكها بالسيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضاؤها الوطني وأنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي وأنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية.

وأشارت الوزارة إلى أن كل حضور لها “أمام محكمة الجنايات الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لم يخرج عن هذه المبادئ الأساسية وإنما جاء مؤكدا ومدافعا عنها فقد سبق لها أن نازعت القضاء الدولي في قضية ..عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن سابق الإشارة إليه أمام ذات المحكمة واستطاعت أن تخرج من هذا النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية على قدرة القضاء الوطني على محاكمة السيد المذكور محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية ولم يخرج حضورها الأخير أمام المحكمة يومي 11 و12 نوفمبر بمدينة لاهاي عن هذه الثوابت وإنما جاء تأكيدا لها وهو ما يظهر جليا من كلمة الوزير أمام المحكمة حيث أكد على اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة لسيف الإسلام وأنه بالفعل قد سار في هذه المحاكمة “.

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