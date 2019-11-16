إنتر: كونتي لم يتلق شخصيا أي خطاب تهديد

ووفقا لصحفيتي “كوييري ديلا سيرا” و”جازيتا ديللو سبورت” فإن الإيطالي استلم ظرفا به رسالة تهديد ورصاصة ().

إدارة النادي أخبرت وكالة إنسا الإيطالية وصحيفة “جازيتا ديللو سبورت” أن التهديدات وصلت مباشرة إلى مقر النادي ولم تصل مطلقا إلى منزله.

وأصدر النادي بيانا جاء كآلاتي: “فيما يتعلق بالقصص المنشورة اليوم، يرغب إنترناسيونالي ميلانو في توضيح أن أنطونيو كونتي لم يتلق شخصيا أي خطاب تهديد، وبالتالي لم يذهب بنفسه إلى الشرطة”.

وأتم “لقد تلقى النادي خطابا وكما هو حال البروتوكول في هذه المواقف، فقد نقله إلى السلطات المختصة”.

وفُتح تحقيقا بسبب إرسال النادي خطابا إلى السلطات الإيطالية.

ونفت زوجة كونتي ما حدث عبر حسابها على “فيس بوك” قائلة: “قصة الرصاصة ما هي إلا كذب، هناك طريقة سيئة في التواصل، وكأن الناس يستيقظون في الصباح ويخترعون شيئا دون التفكير في العواقب”.

وعانى كونتي من سخط بعض جماهير يوفنتوس عقب إعلان تدريبه لإنتر، الخصم اللدود للسيدة العجوز.

ويتنافس إنتر مع يوفنتوس الموسم الحالي على لقب الدوري الإيطالي، إذ يحل ثانيا بفارق نقطة وحيدة عن البيانكونيري في صراع الاسكوديتو.

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